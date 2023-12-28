Инспектор Гаврилов. Сезон 1. Серия 4
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Сериалы
Инспектор Гаврилов
1-й сезон
4-я серия
9.42023, Инспектор Гаврилов. Сезон 1. Серия 4
Комедия18+
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Инспектор Гаврилов (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

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О сериале

Когда Николай приводит в отделение подозреваемого в пропаже бочонка с пивом, над лжемайором Гавриловым нависает угроза разоблачения. Между тем сын Людмилы упорно отказывается идти на учебу, и Александр решает вооружить мальчишку ножом. Николай, в свою очередь, пытается устроить свидание для дамы сердца, но в дело вмешивается мама...

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Инспектор Гаврилов»