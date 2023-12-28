Когда Николай приводит в отделение подозреваемого в пропаже бочонка с пивом, над лжемайором Гавриловым нависает угроза разоблачения. Между тем сын Людмилы упорно отказывается идти на учебу, и Александр решает вооружить мальчишку ножом. Николай, в свою очередь, пытается устроить свидание для дамы сердца, но в дело вмешивается мама...



Не пропустите 4 серию комедийного проекта «Инспектор Гаврилов» — 1 сезон онлайн доступен на нашем портале Wink!

