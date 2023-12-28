Инспектор Гаврилов (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Инспектор Гаврилов. Сезон 1. Серия 9
Комедия16+
Саша Медный получает новые документы, и больше в Усть-Шахтинске его ничего не держит. Сразу после хорошей новости лже-Гаврилов получает повышение на работе, но вскоре становится заложником во время ограбления банка. Между тем Наталья в обезьяннике встречает старую подругу из школы и находит хитрый способ отомстить за то, что та когда-то увела у нее парня.

Неужели самозванец сможет наконец покинуть этот маленький город? Узнаете в 1 сезоне комедии «Инспектор Гаврилов» — сериал, 9 серия которого онлайн доступна на Wink, удивит вас неожиданным поворотом сюжета!

Россия
Комедия
Full HD
24 мин / 00:24

8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

