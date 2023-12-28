Инспектор Гаврилов (сериал, 2023) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Инспектор Гаврилов. Сезон 1. Серия 14
Инспектор Гаврилов
1-й сезон
14-я серия
Комедия16+
О сериале

Воспоминания возвращаются к настоящему Гаврилову, и он незаметно ускользает из дома Медного, прихватив с собой сумку с деньгами. Чтобы найти беглеца, лже-Гаврилов рассылает его фото по городу. Однако Наталья, пытаясь скрыть свою неверность от любимого, специально мешает поисковой операции.

Сможет ли Саша Медный вернуть миллионы и избежать разоблачения?

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Инспектор Гаврилов»