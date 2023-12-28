Инспектор Гаврилов (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Самозванец Гаврилов продолжает импровизировать и находит новое применение скопившимся в рабочем столе взяткам: сотрудникам полиции вручают премию, минуя стандартные финансовые процедуры. Николай к такой неожиданной щедрости относится с недоверием, однако вскоре сам попадает на деньги. Между тем Александр вступает в спор с капитаном Куценко: майор вызвался доказать, что может раскрыть любое дело.



Чем обернется эта затея, узнаете в 1 сезоне комедии «Инспектор Гаврилов» — сериал, 3 серия которого онлайн доступна на Wink, не оставит вас равнодушными!

