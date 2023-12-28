Инспектор Гаврилов (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Инспектор Гаврилов. Сезон 1. Серия 3
Инспектор Гаврилов
1-й сезон
3-я серия
9.42023, Инспектор Гаврилов. Сезон 1. Серия 3
Комедия16+
О сериале

Самозванец Гаврилов продолжает импровизировать и находит новое применение скопившимся в рабочем столе взяткам: сотрудникам полиции вручают премию, минуя стандартные финансовые процедуры. Николай к такой неожиданной щедрости относится с недоверием, однако вскоре сам попадает на деньги. Между тем Александр вступает в спор с капитаном Куценко: майор вызвался доказать, что может раскрыть любое дело.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

