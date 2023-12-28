Инспектор Гаврилов. Сезон 1. Серия 13
Wink
Сериалы
Инспектор Гаврилов
1-й сезон
13-я серия
9.42023, Инспектор Гаврилов. Сезон 1. Серия 13
Комедия18+
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Инспектор Гаврилов (сериал, 2023) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Пока Коля с горя начинает рабочий день с рюмки, лже-Гаврилову ставят условие ищейки олигарха, которые его нашли. Кажется, что убежать нельзя, но Саша все равно пытается: приводит бандитов в отделение полиции и отчаянно старается их перехитрить.

Что грозит Медному: разоблачение или пуля в лоб от преследователей? Скорее включайте лихую комедию «Инспектор Гаврилов» — смотреть онлайн в хорошем качестве 13 серию 1 сезона доступна на портале Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Инспектор Гаврилов»