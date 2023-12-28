Пока Коля с горя начинает рабочий день с рюмки, лже-Гаврилову ставят условие ищейки олигарха, которые его нашли. Кажется, что убежать нельзя, но Саша все равно пытается: приводит бандитов в отделение полиции и отчаянно старается их перехитрить.



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