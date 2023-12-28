Инспектор Гаврилов. Сезон 1. Серия 2
Инспектор Гаврилов
1-й сезон
2-я серия
9.42023, Инспектор Гаврилов. Сезон 1. Серия 2
Комедия16+
Инспектор Гаврилов (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Лжемайора тепло встречают в Усть-Шахтинске ничего не подозревающие новые коллеги. Медный не планировал задерживаться в этой глуши, но события складываются для него удачно. Пока его подопечные ищут похищенную козу, Александр помогает владельцу местного кафе разобраться с коррупцией. Предприниматели города уже давно страдают от вымогательства со стороны коллег Гаврилова на областном уровне.

Удастся ли самозванцу в одиночку решить проблему?

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

