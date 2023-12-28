Инспектор Гаврилов (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

В Усть-Шахтинск из Москвы неожиданно приезжает жена Гаврилова: еще одна угроза разоблачения Саши Медного, вора и самозванца. Пока Наталья пытается выяснить, что за отношения между ее возлюбленным и его супругой, Медный всю свою смекалку пускает на то, чтобы выпроводить гостью из города. Однако законные супруги, а также настоящий Гаврилов и Аня, по трагической случайности оказываются в одной и той же больнице...



Сможет ли Саша Медный выкрутиться на этот раз? Узнаете, если продолжите смотреть сериал «Инспектор Гаврилов» — онлайн 7 серия первого сезона доступна на видеосервисе Wink!

