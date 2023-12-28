Инспектор Гаврилов (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Инспектор Гаврилов. Сезон 1. Серия 7
Инспектор Гаврилов
1-й сезон
7-я серия
9.42023, Инспектор Гаврилов. Сезон 1. Серия 7
Комедия16+
О сериале

В Усть-Шахтинск из Москвы неожиданно приезжает жена Гаврилова: еще одна угроза разоблачения Саши Медного, вора и самозванца. Пока Наталья пытается выяснить, что за отношения между ее возлюбленным и его супругой, Медный всю свою смекалку пускает на то, чтобы выпроводить гостью из города. Однако законные супруги, а также настоящий Гаврилов и Аня, по трагической случайности оказываются в одной и той же больнице...

Сможет ли Саша Медный выкрутиться на этот раз? Узнаете, если продолжите смотреть сериал «Инспектор Гаврилов» — онлайн 7 серия первого сезона доступна на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

