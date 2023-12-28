Инспектор Гаврилов. Сезон 1. Серия 15
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Сериалы
Инспектор Гаврилов
1-й сезон
15-я серия
9.42023, Инспектор Гаврилов. Сезон 1. Серия 15
Комедия18+
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Инспектор Гаврилов (сериал, 2023) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

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О сериале

Для окружающих роман Александра и Людмилы не секрет, а вот ее сын об этом еще не знает. Пока Медный ищет утерянное удостоверение, официантка пытается рассказать Артему об отношениях с дядей Сашей. В кабинете начальник полиции замечает следы непрошенного гостя, что ставит под вопрос надежность нескольких сотрудников.

Удастся ли лже-Гаврилову разоблачить злоумышленника? Смотрите продолжение авантюрного проекта «Инспектор Гаврилов» — 1 сезон онлайн, в хорошем качестве 15 серия доступна на видеосервисе Wink уже сегодня!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Инспектор Гаврилов»