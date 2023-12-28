Для окружающих роман Александра и Людмилы не секрет, а вот ее сын об этом еще не знает. Пока Медный ищет утерянное удостоверение, официантка пытается рассказать Артему об отношениях с дядей Сашей. В кабинете начальник полиции замечает следы непрошенного гостя, что ставит под вопрос надежность нескольких сотрудников.



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