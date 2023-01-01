Инспектор Гаврилов. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Инспектор Гаврилов
1-й сезон
10-я серия
9.42023, Инспектор Гаврилов. Сезон 1. Серия 10
Комедия16+
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Инспектор Гаврилов (сериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Кажется, Александр не ошибся: Людмила действительно питает к нему теплые чувства. Однако она не спешит строить отношения, пока глава полиции не разберется со своей текущей возлюбленной. В это время Наташа, осознавая всю ситуацию, предпринимает неожиданный ход, чтобы убрать соперницу с пути...

На что готова Наталья ради того, чтобы удержать рядом с собой лучшего парня на деревне? Ответ ждет в 10 серии комедийного сериала «Инспектор Гаврилов» — 1 сезон онлайн доступен на нашем портале Wink!

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Инспектор Гаврилов»