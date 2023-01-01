Инспектор Гаврилов. Сезон 1. Серия 17
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Сериалы
Инспектор Гаврилов
1-й сезон
17-я серия
9.42023, Инспектор Гаврилов. Сезон 1. Серия 17
Комедии16+
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Инспектор Гаврилов (сериал, 2023) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Усть-Шахтинск вовсю готовится к празднованию Дня города, и жители с нетерпением ждут выступления певца из 90-х. Саша Медный бросается на поиски Артема, которого похитили бандиты, а Александр Гаврилов узнает, что деньги краденые.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Инспектор Гаврилов»