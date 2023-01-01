Инспектор Гаврилов (сериал, 2023) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

Сюжет

Усть-Шахтинск вовсю готовится к празднованию Дня города, и жители с нетерпением ждут выступления певца из 90-х. Саша Медный бросается на поиски Артема, которого похитили бандиты, а Александр Гаврилов узнает, что деньги краденые.



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