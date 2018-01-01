Измены (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
2015, Измены. Сезон 1
Мелодрама16+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В поиске счастья после измены. Документальная драма о доверии и проверке любви на прочность. В кабинет психолога-сексолога Андрея Румянцева приходят клиенты, которые делятся своими историями. Как научиться доверять партнеру? Что делать, если узнал об измене любимого человека? Можно ли простить предательство супруга? В основе каждого из двадцати эпизодов сериала лежит реальная ситуация, связанная с темами доверия и измен. Эксперт в семейных отношениях, профессиональный сексолог Андрей Румянцев помогает разобраться в основных причинах измены. Если вас беспокоит чувство ревности или вы столкнулись с предательством, не пропустите игровой сериал «Измены» — смотреть онлайн все серии подряд можно на видеосервисе Wink!
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ВПРежиссёр
Вадим
Перельман
- Актриса
Елена
Лядова
- Актриса
Глафира
Тарханова
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актёр
Евгений
Стычкин
- НБАктриса
Надежда
Борисова
- Актёр
Михаил
Трухин
- Актёр
Денис
Шведов
- Актёр
Вячеслав
Чепурченко
- Актриса
Ольга
Хохлова
- Актёр
Павел
Майков
- ДГСценарист
Дарья
Грацевич
- Продюсер
Александр
Дулерайн
- Продюсер
Игорь
Мишин
- ЕНПродюсер
Евгений
Никишов
- ВФПродюсер
Валерий
Федорович
- ВКХудожник
Владимир
Купцов
- АБМонтажёр
Алексей
Бобров
- Оператор
Юрий
Никогосов
- АСКомпозитор
Александр
Соколов