Измены (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

В поиске счастья после измены. Документальная драма о доверии и проверке любви на прочность. В кабинет психолога-сексолога Андрея Румянцева приходят клиенты, которые делятся своими историями. Как научиться доверять партнеру? Что делать, если узнал об измене любимого человека? Можно ли простить предательство супруга? В основе каждого из двадцати эпизодов сериала лежит реальная ситуация, связанная с темами доверия и измен. Эксперт в семейных отношениях, профессиональный сексолог Андрей Румянцев помогает разобраться в основных причинах измены. Если вас беспокоит чувство ревности или вы столкнулись с предательством, не пропустите игровой сериал «Измены» — смотреть онлайн все серии подряд можно на видеосервисе Wink!

