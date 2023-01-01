Биография

Павел Сборщиков – актер театра и кино, который попал на сцену благодаря учебе в техникуме, а спустя несколько лет получил актерское образование. Зрители знают его по телесериалам «Зверобой», «Дальнобойщики – 3» и другим известным фильмам. Будущий актер родился в Москве в 1972 г. Окончив школу, поступил в политехникум им. Ленина, где проходил обучение до 1991 г. На первом курсе он попал в театральную студию «Спектр», организованную при п олитехникуме. Первые роли Павел Сборщиков исполнил в любительских постановках студии, которой руководил Г. Инюшин. Молодому Павлу настолько понравилось выступать на сцене и играть разных персонажей, что он решил поступать в театральный вуз и в 1997 г. получил диплом ГИТИСа. После выпуска педагог пригласил бывшего ученика в свой театр «Мастерская Петра Фоменко». Дебют начинающего артиста в кино состоялся в 1993 г., когда он снялся в небольшом эпизоде украинской картины «Дикая любовь», затем в 1999 г. актер снова исполнил эпизодическую роль в ленте «Поворот ключа». Более значимые работы стали появляться с 2001 г. В 2004 г. актер впервые воплотил на экране образ главного персонажа в ленте «Лола и маркиз. Виртуозы легкой наживы». В 2005 г. В сериале «Неотложка – 2» он исполнил роль фельдшера. Широкую известность артист получил после съемок в проекте «Зверобой» и его продолжении «Зверобой – 2». В этих сериалах Павел Сборщиков сыграл одного из главных героев. Ведущую роль он получил и в сериале «Дальнобойщики – 3» в 2011 г.