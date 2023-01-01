Биография

Алиса Гребенщикова — актриса театра, кино и телевидения. Родилась в Ленинграде 12 июня 1978 года. Родители будущей артистки развелись, когда ей было два года, и с того момента вплоть до подростковых лет Алиса не общалась с родным отцом — музыкантом Борисом Гребенщиковым. Поэтому во время поступления в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства поступала на общих условиях, не пользуясь громкой фамилией. Окончив престижный творческий вуз в 2009 году, получила приглашение присоединиться к труппе МХАТа имени Горького. Играла в спектакле «Синяя птица», позже исполнила роль Пиноккио в одноименной постановке театра «Практика». Сегодня Алиса Гребенщикова — успешная актриса, ее фильмография насчитывает более 80 работ. Артистку можно встретить в таких проектах, как «Училка», «Букабу», «Бедные люди», «Мама-детектив», «Бриллианты для Джульетты», «Вероника не придет», «Водитель для Веры», «Любовь-морковь».