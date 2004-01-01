Принцесса и нищий. Сезон 1. Серия 3
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Принцесса и нищий (сериал, 2004) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.72004, Принцесса и нищий. Сезон 1. Серия 3
Драмы18+

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Сюжет

История любви дочки генерала ФАПСИ Ксении и юного оборванца Лика. Если бы дело было только в социальном неравенстве - молодые люди справились бы, но в отношения Лика и Ксении вмешивается страшное прошлое их семей.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Принцесса и нищий»

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