Чебурашка. Секрет праздника (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сказочное возвращение любимых персонажей «Союзмультфильма» от режиссера анимационных лент «Иван Царевич и Серый Волк 4» и «Конь Юлий и большие скачки». Празднование Нового года оказывается под угрозой из-за загадочного исчезновения главного символа торжества — новогодней елки. Крокодил Гена и Чебурашка берутся за расследование и обнаруживают, что за этим происшествием стоит не кто иной, как старуха Шапокляк. Она продолжает свои злодеяния, намереваясь испортить хорошее настроение нашим главным героям. Смогут ли лучшие друзья вернуть елку и насладиться праздником? Оставайтесь с Wink и включайте «Чебурашка. Новый год» — мультфильм можно смотреть онлайн на нашем видеосервисе прямо сейчас!

