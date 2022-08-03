Чебурашка. Секрет праздника (фильм, 2020) смотреть онлайн

Чебурашка. Секрет праздника
Комедия, Приключения7 мин0+
Сказочное возвращение любимых персонажей «Союзмультфильма» от режиссера анимационных лент «Иван Царевич и Серый Волк 4» и «Конь Юлий и большие скачки». Празднование Нового года оказывается под угрозой из-за загадочного исчезновения главного символа торжества — новогодней елки. Крокодил Гена и Чебурашка берутся за расследование и обнаруживают, что за этим происшествием стоит не кто иной, как старуха Шапокляк. Она продолжает свои злодеяния, намереваясь испортить хорошее настроение нашим главным героям. Смогут ли лучшие друзья вернуть елку и насладиться праздником?

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD
Время
7 мин / 00:07

8.1 КиноПоиск
6.3 IMDb