Счастливый Григорий (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно
1987, Счастливый Григорий
Мультфильм, Советские мультфильмы9 мин0+
О фильме
У пса Григория плохой характер. От него ушли его друзья Утка, Кот и Козeл. Появилось материализовавшееся Несчастье. Тогда Григорий сажает его в мешок и хочет избавиться от него. Друзья возвращаются к нему. Несчастье обещает измениться и тоже остаeтся с ними.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоFull HD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb