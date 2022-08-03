Счастливый Григорий (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

У пса Григория плохой характер. От него ушли его друзья Утка, Кот и Козeл. Появилось материализовавшееся Несчастье. Тогда Григорий сажает его в мешок и хочет избавиться от него. Друзья возвращаются к нему. Несчастье обещает измениться и тоже остаeтся с ними.

