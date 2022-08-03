Счастливый Григорий
Wink
Детям
Счастливый Григорий

Счастливый Григорий (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

1987, Счастливый Григорий
Мультфильм, Советские мультфильмы9 мин0+

О фильме

У пса Григория плохой характер. От него ушли его друзья Утка, Кот и Козeл. Появилось материализовавшееся Несчастье. Тогда Григорий сажает его в мешок и хочет избавиться от него. Друзья возвращаются к нему. Несчастье обещает измениться и тоже остаeтся с ними.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb