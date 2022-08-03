9.81978, По семейным обстоятельствам. Сезон 1. Серия 1
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
По семейным обстоятельствам (сериал, 1978) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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О сериале
Женщина средних лет решает разменять свою квартиру, где она живет вместе с семьей дочери. Но встреча с обаятельным мужчиной благополучно разрешает «квартирный вопрос»: она переселяется к избраннику и на собственном опыте узнает, что значит жить с родителями.
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb
- АКРежиссёр
Алексей
Коренев
- Актриса
Галина
Польских
- Актриса
Евгения
Ханаева
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- Актриса
Марина
Дюжева
- Актёр
Евгений
Стеблов
- ВБАктёр
Владимир
Басов
- РБАктёр
Ролан
Быков
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- БЗАктёр
Бухути
Закариадзе
- ЛЗАктриса
Людмила
Зайцева
- ВАСценарист
Валентин
Азерников
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Залбштейн
- ААМонтажёр
Алла
Абрамова
- АМОператор
Анатолий
Мукасей
- ЭККомпозитор
Эдуард
Колмановский