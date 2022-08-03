По семейным обстоятельствам. Сезон 1. Серия 1
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По семейным обстоятельствам
1-й сезон
1-я серия
9.81978, По семейным обстоятельствам. Сезон 1. Серия 1
Драма, Комедия18+
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По семейным обстоятельствам (сериал, 1978) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Женщина средних лет решает разменять свою квартиру, где она живет вместе с семьей дочери. Но встреча с обаятельным мужчиной благополучно разрешает «квартирный вопрос»: она переселяется к избраннику и на собственном опыте узнает, что значит жить с родителями.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «По семейным обстоятельствам»