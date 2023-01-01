Профессионал (фильм, 1981) смотреть онлайн
1981, Le professionnel
Боевики, Триллеры103 мин18+
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Сюжет
Cекретного агента Джосса Бомона отправляют в африку, дабы убить президента Нджалу. Однако политическая ситуация меняется, поэтому французская секретная служба сдает Бомона властям, так что его приговаривают к пожизненному тюремному заключению. Однако Бомону удается сбежать из заключения...
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Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ЖЛРежиссёр
Жорж
Лотнер
- Актёр
Жан-Поль
Бельмондо
- ЖДАктёр
Жан
Дезайи
- СКАктриса
Сирил
Клер
- МДАктриса
Мари-Кристин
Декуар
- ЭМАктриса
Элизабет
Маргони
- ЖРАктёр
Жан-Луи
Ришар
- МБАктёр
Мишель
Бон
- БДАктёр
Бернар-Пьер
Доннадье
- ПСАктёр
Пьер
Сентон
- ЖДАктёр
Жерар
Дарьё
- МОСценарист
Мишель
Одиар
- ЖЛСценарист
Жорж
Лотнер
- Сценарист
Жак
Одиар
- АБПродюсер
Ален
Бельмондо
- Продюсер
Жан-Поль
Бельмондо
- ЖДПродюсер
Жорж
Дансижер
- АМПродюсер
Александр
Мнушкин
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ЮЧАктёр дубляжа
Юрий
Чекулаев
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- Актриса дубляжа
Марина
Дюжева
- Актриса дубляжа
Ирина
Губанова
- АДОператор
Анри
Декаэ
- ЭМКомпозитор
Эннио
Морриконе