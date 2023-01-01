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Профессионал (фильм, 1981) смотреть онлайн

1981, Le professionnel
Боевики, Триллеры103 мин18+

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Сюжет

Cекретного агента Джосса Бомона отправляют в африку, дабы убить президента Нджалу. Однако политическая ситуация меняется, поэтому французская секретная служба сдает Бомона властям, так что его приговаривают к пожизненному тюремному заключению. Однако Бомону удается сбежать из заключения...

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Профессионал»

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