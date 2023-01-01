Биография

Жак Одиар — французский режиссер, сценарист и продюсер. Лауреат «Золотой пальмовой ветви» и «Гран-при жюри» Каннского кинофестиваля. Родился в Париже 30 апреля 1952 года. Жак — сын кинорежиссера Мишеля Одиара. Изначально будущий кинодеятель хотел связать свою жизнь с преподаванием и поступил в Парижский университет, где изучал философию и литературу. Бросив учебное заведение после 2 курса, юноша ушел подрабатывать в театр, где и набрался опыта. Жак Одиар начал свою карьеру режиссера в 1994 году с криминальной драмы «Смотри, как падают люди». В 2009 году постановщик снял прорывной фильм «Пророк», отмеченный в Каннах. Лента «Ржавчина и кость», показанная на Каннском кинофестивале 2012 года, была номинирована на премию BAFTA за лучший фильм не на английском языке. Его картина «Дипан» выиграла «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале 2015 года. 2 сентября 2018 года на Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера его первого американского фильма «Братья Систерс».