Дипан (фильм, 2015) смотреть онлайн
7.12015, Dheepan
Драмы, Криминал109 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Боевик «Тамильских тигров» бежит из Шри-Ланки после окончания гражданской войны. Ради получения убежища во Франции он выдает незнакомую женщину с ребенком за свою семью. Трое беглецов поселяются в предместье Парижа и постепенно сближаются, особенно перед лицом жестокости иммигрантских ква�рталов.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Жак
Одиар
- ДААктёр
Джесутасан
Антонитасан
- КСАктриса
Калиеасвари
Сринивасан
- КВАктриса
Клодин
Винаситамбу
- ВРАктёр
Венсан
Ротье
- ФБАктёр
Фаузи
Бенсаиди
- МЗАктёр
Марк
Зинга
- БДАктёр
Басс
Дем
- ФФАктёр
Франк
Фалис
- ЖдАктриса
Жозефин
де Мо
- ЖБАктёр
Жан
Батист Пуло
- Сценарист
Жак
Одиар
- ТБСценарист
Тома
Бидеген
- НДСценарист
Ноэ
Дебре
- ПКПродюсер
Паскаль
Кошето
- ГСПродюсер
Грегуар
Сорла
- Продюсер
Жак
Одиар
- ЭКХудожница
Элена
Клотц
- ШХудожница
Шаттун
- ЖВМонтажёр
Жюльетт
Вельфлинг
- НДКомпозитор
Николас
Джаар