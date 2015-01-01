Дипан (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Боевик «Тамильских тигров» бежит из Шри-Ланки после окончания гражданской войны. Ради получения убежища во Франции он выдает незнакомую женщину с ребенком за свою семью. Трое беглецов поселяются в предместье Парижа и постепенно сближаются, особенно перед лицом жестокости иммигрантских ква�рталов.



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