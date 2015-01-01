Дипан
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Дипан

Дипан (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.12015, Dheepan
Драмы, Криминал109 мин18+
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Сюжет

Боевик «Тамильских тигров» бежит из Шри-Ланки после окончания гражданской войны. Ради получения убежища во Франции он выдает незнакомую женщину с ребенком за свою семью. Трое беглецов поселяются в предместье Парижа и постепенно сближаются, особенно перед лицом жестокости иммигрантских кварталов.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дипан»

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