WinkФильмыПрофессионалАктёры и съёмочная группа фильма «Профессионал»
Актёры и съёмочная группа фильма «Профессионал»
Режиссёры
Актёры
АктёрJosselin Beaumont dit 'Joss'
Жан-Поль БельмондоJean-Paul Belmondo
АктёрLe ministre
Жан ДезайиJean Desailly
АктрисаAlice Ancelin (в титрах: Cyrielle Claire)
Сирил КлерCyrielle Claire
АктрисаDoris Frederiksen
Мари-Кристин ДекуарMarie-Christine Descouard
АктрисаJeanne Baumont
Элизаб�ет МаргониElisabeth Margoni
АктёрLe colonel Martin
Жан-Луи РишарJean-Louis Richard
АктёрLe capitaine Edouard Valeras
Мишель БонMichel Beaune
АктёрL'inspecteur Farges (в титрах: Bernard Donnadieu)
Бернар-�Пьер ДоннадьеBernard-Pierre Donnadieu
АктёрLe président N'Jala
Пьер СентонPierre Saintons
АктёрL'instructeur Picard