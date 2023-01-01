Танцуй, танцуй (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Драматически красивый фильм о непростом жизненном пути танцора и о том, как добиться успеха и счастья несмотря на боль потерь.



Супруги Шиам и Сита — бедные артисты, вынужденные оставить своих детей и отправиться искать заработок в другом городе. Внезапно несчастье перечеркивает жизни их всех: богач Сингх решает погубить всю танцевальную труппу Шиама, а Ситу он берет себе в наложницы. Дети супругов Раму и Радха остаются без родителей и средств к существованию, а единственное, что они умеют — это танцевать. Благодаря таланту и энтузиазму из уличных детей они превращаются в известнейших артистов. Радха выходит замуж, а Раму становится легендарным танцором, выступающим под псевдонимом Ромео. Однако не все так идеально: их счастье вновь пытается разрушить Сингх...



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