Танцуй, танцуй (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Драматически красивый фильм о непростом жизненном пути танцора и о том, как добиться успеха и счастья несмотря на боль потерь.
Супруги Шиам и Сита — бедные артисты, вынужденные оставить своих детей и отправиться искать заработок в другом городе. Внезапно несчастье перечеркивает жизни их всех: богач Сингх решает погубить всю танцевальную труппу Шиама, а Ситу он берет себе в наложницы. Дети супругов Раму и Радха остаются без родителей и средств к существованию, а единственное, что они умеют — это танцевать. Благодаря таланту и энтузиазму из уличных детей они превращаются в известнейших артистов. Радха выходит замуж, а Раму становится легендарным танцором, выступающим под псевдонимом Ромео. Однако не все так идеально: их счастье вновь пытается разрушить Сингх...
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Информация
Рейтинг
- БСРежиссёр
Баббар
Субхаш
- МЧАктёр
Митхун
Чакраборти
- СПАктриса
Смита
Патиль
- МАктриса
Мандакини
- ШКАктёр
Шакти
Капур
- АПАктёр
Амриш
Пури
- ОШАктёр
Ом
Шивпури
- ДТАктёр
Далип
Тахил
- ЮПАктёр
Юнус
Парвез
- ЧАктёр
Чандрашекхар
- БССценарист
Баббар
Субхаш
- БСПродюсер
Баббар
Субхаш
- ВКПродюсер
Винод
К. Верма
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- Актриса дубляжа
Марина
Дюжева
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ЭИАктёр дубляжа
Эдуард
Изотов
- БЛКомпозитор
Баппи
Лахири