Wink
Юнус Парвез
Юнус Парвез

Юнус Парвез

Yunus Parvez

Карьера
Актёр
Дата рождения
8 октября 1931 г. (75 лет)
Дата смерти
11 февраля 2007 г.

Фильмография

Актёр