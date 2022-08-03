Ученики 11 «А» готовятся к Выпускному. «Эту ночь ты не забудешь никогда!» — однозначный настрой одноклассников. Но у родителей свои взгляды на праздник- «вечеринка которую вы ждали 10 лет» становится настоящей войной поколений. Школа превращается в место боя.

