О фильме
Ученики 11 «А» готовятся к Выпускному. «Эту ночь ты не забудешь никогда!» — однозначный настрой одноклассников. Но у родителей свои взгляды на праздник- «вечеринка которую вы ждали 10 лет» становится настоящей войной поколений. Школа превращается в место боя.
Рейтинг
3.9 КиноПоиск
3.5 IMDb
- Режиссёр
Всеволод
Бродский
- ВГАктёр
Виктор
Грудев
- КИАктриса
Кристина
Исайкина
- СПАктёр
Сергей
Походаев
- Актёр
Сергей
Бурунов
- ЕЛАктриса
Евгения
Лютая
- КЕАктёр
Константин
Еремеев
- ОПАктриса
Олеся
Поташинская
- Актёр
Никита
Павленко
- ЯЕАктриса
Яна
Енжаева
- ТЗАктёр
Тимофей
Зайцев
- Сценарист
Александр
Незлобин
- Сценарист
Сергей
Светлаков
- АБСценарист
Александр
Балдин
- НПСценарист
Наталия
Пенькова
- ИБПродюсер
Илья
Бурец
- НКПродюсер
Наталия
Клибанова
- ДНПродюсер
Дмитрий
Нелидов
- Продюсер
Сергей
Светлаков
- ЕЮХудожница
Екатерина
Юдина
- МПХудожник
Максим
Панов
- МРХудожник
Максим
Ривака
- СФМонтажёр
Сергей
Федотов
- АОМонтажёр
Артур
Остролуцкий
- АДОператор
Антон
Дроздов-Счастливцев