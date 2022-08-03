Выпускной
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Выпускной

Фильм Выпускной (2014)

8.82014, Выпускной
Комедия92 мин18+

О фильме

Ученики 11 «А» готовятся к Выпускному. «Эту ночь ты не забудешь никогда!» — однозначный настрой одноклассников. Но у родителей свои взгляды на праздник- «вечеринка которую вы ждали 10 лет» становится настоящей войной поколений. Школа превращается в место боя.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

3.9 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Выпускной»