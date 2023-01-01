Биография

Всеволод Бродский — режиссер, сценарист и продюсер. Родился в Москве 12 марта 1970 года. Окончил ведущий российский вуз — Московский государственный университет имени Ломоносова, где отучился на филолога. Позже решил перепрофилироваться и поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров на курс Хотиненко, Фенченко, Финна. Фильмография Всеволода Бродского насчитывает 10 работ. Он одновременно написал и снял две картины — короткометражную «Зеленые поля» и полнометражную «Я и другие». Также является сценаристом таких популярных проектов, как «Иванько», «Миша портит все», «Зайцев + 1». В 2022 году на экраны вышла комедия о девочке с недетскими проблемами «Тетя Марта».