Фильм Картины дружеских связей

2025, Картины дружеских связей
Драма, Комедия18+
О фильме

Один зимний день и одна ночь из жизни тридцатилетних друзей, бывших однокурсников. Им нужно преодолеть бытовые трудности, чтобы встретиться и проводить Сашу, надолго покидающего Москву.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

