Картины дружеских связей
Актёры и съёмочная группа фильма «Картины дружеских связей»

Режиссёры

Софья Райзман

Режиссёр

Актёры

Александр Паль

Актёр
Мария Карпова

Актриса
Евгений Цыганов

Актёр
Руслан Братов

Актёр
Игорь Царегородцев

Актёр
Гоша Токаев

Актёр
Софья Райзман

Актриса
Искандер Шайхутдинов

Актёр
Михаил Хуранов

Актёр
Ирина Мартыненко

Актриса
Даша Котрелёва

Актриса

Сценаристы

Софья Райзман

Сценарист

Продюсеры

Павел Карыхалин

Продюсер
Сергей Яхонтов

Продюсер
Александр Медведко

Продюсер
Гоша Токаев

Продюсер

Монтажёры

Роман Гейгерт

Монтажёр