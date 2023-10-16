Сваха (сериал, 2007) сезон 1 серия 48 смотреть онлайн бесплатно

В центре истории – молодая женщина с непростой судьбой. Ее рабочий день не помещается в сутки. Ее офис плавно меняет место дислокации из квартиры в ресторан, из ресторана – в машину. Ее телефон звонит почти беспрерывно. Работа – ее жизнь, и невозможное она старается сделать возможным.



Молодая женщина, 35-летняя Анна Полонская – хозяйка одного из ведущих брачных агентств Москвы. У самой Анны личная жизнь не сложилась. Ее брак распался, она одна воспитывает десятилетнего сына Гошу. Умная от природы и активная по натуре, Анна, как и многие менеджеры среднего звена, оказалась загнанной в беспощадную цикличность жизни. И привыкла к одиночеству. Но в большом городе одинокие сердца все время ищут друг друга. И однажды Анна решает во что бы то ни стало им помочь. И открывает брачное агентство.

