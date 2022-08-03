Чебурашка (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно

На свой день рождения Крокодил Гена вместе с Чебурашкой пытаются вступить в пионерские ряды. Классический советский мультфильм «Чебурашка» смотреть будет интересно всем поклонникам доброй и поучительной анимации.



Настает удивительный праздник, который бывает только раз в году — день рождения Крокодила Гены. Пока он мечтает, как его провести, появляется его лучший друг Чебурашка с красивым подарком. Это игрушечный вертолетик, который они сразу же пускают в пробный полет. Зацепившегося за вертолетик Чебурашку уносит в соседний двор, где пионеры собирают скворечник. Друзья просят пионеров взять их к себе, но в отряд не берут кого ни попадя — только тех, кто умеет делать что-то полезное.



Смогут ли герои показать свои таланты, расскажет «Чебурашка». Мультфильм, любимый с детства, доступен к просмотру онлайн на Wink.

