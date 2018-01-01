Wink
Чебурашка
Актёры и съёмочная группа фильма «Чебурашка»

Режиссёры

Роман Качанов

Режиссёр

Актёры

Клара Румянова

АктрисаЧебурашка
Василий Ливанов

АктёрКрокодил Гена
Тамара Дмитриева

Актрисапионеры / дети
Владимир Ферапонтов

Актёрмилиционер / почтальон / Крокодил Гена (вокал)
Мария Виноградова

Актриса

Сценаристы

Эдуард Успенский

Сценарист
Роман Качанов

Сценарист

Операторы

Теодор Бунимович

Оператор

Композиторы

Владимир Шаинский

Композитор