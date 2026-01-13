Цветы запоздалые (фильм, 1969) смотреть онлайн
1969, Цветы запоздалые
Мелодрама95 мин0+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- АНРежиссёр
Анатолий
Наль
- Актриса
Елена
Соловей
- КГАктриса
Кира
Головко
- МЗАктёр
Михаил
Зимин
- ЮПАктёр
Юрий
Пузырёв
- ДШАктёр
Дмитрий
Шутов
- АЗАктриса
Анастасия
Зуева
- ВПАктёр
Виктор
Петров
- МБАктёр
Михаил
Болдуман
- ИЕАктриса
Ирина
Ефремова
- ЛКАктриса
Людмила
Кудрявцева
- ГРАктриса
Генриетта
Ромодина
- ВКАктёр
Виктор
Кольцов
- ЮОСценарист
Юрий
Олеша
- АЧСценарист
Антон
Чехов
- ГКОператор
Георгий
Криницкий
- АБКомпозитор
Александр
Балтин