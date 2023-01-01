Воспитанные волками (сериал, 2020) смотреть онлайн
- 18+51 мин
Воспитанные волками
Сезон 1 Серия 1
- 18+40 мин
Воспитанные волками
Сезон 1 Серия 2
- 18+47 мин
Воспитанные волками
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Воспитанные волками
Сезон 1 Серия 4
- 18+53 мин
Воспитанные волками
Сезон 1 Серия 5
- 18+53 мин
Воспитанные волками
Сезон 1 Серия 6
- 18+47 мин
Воспитанные волками
Сезон 1 Серия 7
- 18+48 мин
Воспитанные волками
Сезон 1 Серия 8
- 18+43 мин
Воспитанные волками
Сезон 1 Серия 9
- 18+49 мин
Воспитанные волками
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Философский фантастический сериал Ридли Скотта о попытке человечества, погрязшего в идеологических войнах, основать новую цивилизацию на чужой планете, послав туда андроидов и несколько эмбрионов. На Kepler-22b суровый климат, непривычная для человека флора и фауна, но именно сюда прибывает экспедиция с Земли, где бушует религиозная война верующих и атеистов. Во главе полета — андроиды Отец и Мать. Их главная задача — вырастить и воспитать основу для новой человеческой цивилизации, построенной на принципах рационализма и атеизма. Очень скоро становится понятно, что потери проекта слишком велики, к тому же на горизонте появляется корабль с религиозными переселенцами. Смогут ли Отец и Мать выполнить свое предназначение, узнаете, посмотрев онлайн сериал 2020 года «Воспитанные волками» в хорошем качестве на Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Драмы, Триллеры
Рейтинг
- АГРежиссёр
Алекс
Габасси
- ЛСРежиссёр
Люк
Скотт
- Режиссёр
Сергио
Мимица-Геззан
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- АКАктриса
Аманда
Коллин
- Актёр
Трэвис
Фиммел
- АСАктёр
Абубакар
Салим
- ВМАктёр
Винта
МакГрат
- НААктриса
Нив
Алгар
- ФДАктёр
Феликс
Джемисон
- ИХАктёр
Итан
Хаззард
- МВАктёр
Матиас
Варела
- ДЛАктриса
Джордан
Лоугрэн
- АШАктриса
Аасия
Ша
- АГСценарист
Аарон
Гузиковский
- СДСценарист
Синед
Дэйли
- ЧИПродюсер
Черил
Иток
- ТМХудожник
Том
МакКаллаг
- КСХудожник
Крис
Сигерс
- ДМХудожник
Джонатан
МакКинстри
- ДБМонтажёр
Дженнифер
Барбо
- МРМонтажёр
Майкл
Руссо
- СФМонтажёр
Стивен
Филипсон
- РЭОператор
Росс
Эмери
- КБОператор
Коля
Брандт
- ЭМОператор
Эрик
Мессершмидт
- МСКомпозитор
Марк
Стрейтенфелд
- БФКомпозитор
Бен
Фрост