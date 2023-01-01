Воспитанные волками (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Философский фантастический сериал Ридли Скотта о попытке человечества, погрязшего в идеологических войнах, основать новую цивилизацию на чужой планете, послав туда андроидов и несколько эмбрионов. На Kepler-22b суровый климат, непривычная для человека флора и фауна, но именно сюда прибывает экспедиция с Земли, где бушует религиозная война верующих и атеистов. Во главе полета — андроиды Отец и Мать. Их главная задача — вырастить и воспитать основу для новой человеческой цивилизации, построенной на принципах рационализма и атеизма. Очень скоро становится понятно, что потери проекта слишком велики, к тому же на горизонте появляется корабль с религиозными переселенцами. Смогут ли Отец и Мать выполнить свое предназначение, узнаете, посмотрев онлайн сериал 2020 года «Воспитанные волками» в хорошем качестве на Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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