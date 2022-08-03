Воспитанные волками. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Воспитанные волками
1-й сезон
2-я серия
8.42020, Raised by Wolves
Фантастика, Драма18+
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Воспитанные волками (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Начало научно-фантастической истории от режиссера и продюсера Ридли Скотта («Чужой», «Бегущий по лезвию») об андроидах, призванных вырастить на далекой планете 12 эмбрионов, чтобы спасти обреченное человечество. 1 сезон сериала «Воспитанные волками», который можно смотреть в хорошем качестве на Wink онлайн, знакомит с новым миром и исследует тайны необычной экспедиции. На Земле идет затяжной конфликт между атеистами и последователями культа Митры. Андроиды Мать и Отец прибывают на обитаемую, но во многом враждебную планету Kepler-22b. Их задача — вырастить партию человеческих эмбрионов, чтобы те основали здесь атеистическую колонию, которая станет началом новой цивилизации. Правда, до подросткового возраста доживает лишь Кампион, и Отец уверен, что ему нужна компания из других людей. К планете как раз приближается корабль митраистов, но Мать категорически против, чтобы мальчик общался с религиозными фанатиками. Во что выльется этот конфликт и какие секреты хранит Мать, расскажет сериал «Воспитанные волками» — смотрите его онлайн в видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Воспитанные волками»