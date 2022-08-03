Воспитанные волками (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
- 18+51 мин
Воспитанные волками
Сезон 1 Серия 1
- 18+39 мин
Воспитанные волками
Сезон 1 Серия 2
- 18+47 мин
Воспитанные волками
Сезон 1 Серия 3
- 18+44 мин
Воспитанные волками
Сезон 1 Серия 4
- 18+52 мин
Воспитанные волками
Сезон 1 Серия 5
- 18+53 мин
Воспитанные волками
Сезон 1 Серия 6
- 18+47 мин
Воспитанные волками
Сезон 1 Серия 7
- 18+48 мин
Воспитанные волками
Сезон 1 Серия 8
- 18+43 мин
Воспитанные волками
Сезон 1 Серия 9
- 18+49 мин
Воспитанные волками
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Начало научно-фантастической истории от режиссера и продюсера Ридли Скотта («Чужой», «Бегущий по лезвию») об андроидах, призванных вырастить на далекой планете 12 эмбрионов, чтобы спасти обреченное человечество. 1 сезон сериала «Воспитанные волками», который можно смотреть в хорошем качестве на Wink онлайн, знакомит с новым миром и исследует тайны необычной экспедиции. На Земле идет затяжной конфликт между атеистами и последователями культа Митры. Андроиды Мать и Отец прибывают на обитаемую, но во многом враждебную планету Kepler-22b. Их задача — вырастить партию человеческих эмбрионов, чтобы те основали здесь атеистическую колонию, которая станет началом новой цивилизации. Правда, до подросткового возраста доживает лишь Кампион, и Отец уверен, что ему нужна компания из других людей. К планете как раз приближается корабль митраистов, но Мать категорически против, чтобы мальчик общался с религиозными фанатиками. Во что выльется этот конфликт и какие секреты хранит Мать, расскажет сериал «Воспитанные волками» — смотрите его онлайн в видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
Время38 мин / 00:38
Рейтинг
- АГРежиссёр
Алекс
Габасси
- ЛСРежиссёр
Люк
Скотт
- Режиссёр
Сергио
Мимица-Геззан
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- АКАктриса
Аманда
Коллин
- Актёр
Трэвис
Фиммел
- АСАктёр
Абубакар
Салим
- ВМАктёр
Винта
МакГрат
- НААктриса
Нив
Алгар
- ФДАктёр
Феликс
Джемисон
- ИХАктёр
Итан
Хаззард
- МВАктёр
Матиас
Варела
- ДЛАктриса
Джордан
Лоугрэн
- АШАктриса
Аасия
Ша
- АГСценарист
Аарон
Гузиковский
- СДСценарист
Синед
Дэйли
- ЧИПродюсер
Черил
Иток
- ТМХудожник
Том
МакКаллаг
- КСХудожник
Крис
Сигерс
- ДМХудожник
Джонатан
МакКинстри
- ДБМонтажёр
Дженнифер
Барбо
- МРМонтажёр
Майкл
Руссо
- СФМонтажёр
Стивен
Филипсон
- РЭОператор
Росс
Эмери
- КБОператор
Коля
Брандт
- ЭМОператор
Эрик
Мессершмидт
- МСКомпозитор
Марк
Стрейтенфелд
- БФКомпозитор
Бен
Фрост