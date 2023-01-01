Воспитанные волками (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

Сюжет

Мать и Отец наконец-то получают возможность работать плечом к плечу с атеистами, но вскоре становится понятно, что у их философии тоже есть недостатки. Противоречия этого мировоззрения исследует 2 сезон сериала «Воспитанные волками», смотреть который можно онлайн в видеосервисе Wink. Мать и Отец выживают в самоубийственной миссии к центру Kepler-22b, оказываясь в вожделенной тропической зоне. Теперь они сотрудничают с атеистическим обществом, которое во всех решениях полагается на искусственный интеллект, работающий по особому алгоритму. Тем временем у андроидов проявляется все больше самосознания и собственных желаний, не всегда совпадающих с их основными задачами. К чему это приведет, узнаете из сериала «Воспитанные волками», на Wink доступного к просмотру в хорошем качестве онлайн.



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