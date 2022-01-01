Воспитанные волками. Сезон 2. Серия 1
Wink
Сериалы
Воспитанные волками
2-й сезон
1-я серия
8.42022, Raised by Wolves
Фантастика, Триллер18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Воспитанные волками (сериал, 2022) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Мать и Отец наконец-то получают возможность работать плечом к плечу с атеистами, но вскоре становится понятно, что у их философии тоже есть недостатки. Противоречия этого мировоззрения исследует 2 сезон сериала «Воспитанные волками», смотреть который можно онлайн в видеосервисе Wink. Мать и Отец выживают в самоубийственной миссии к центру Kepler-22b, оказываясь в вожделенной тропической зоне. Теперь они сотрудничают с атеистическим обществом, которое во всех решениях полагается на искусственный интеллект, работающий по особому алгоритму. Тем временем у андроидов проявляется все больше самосознания и собственных желаний, не всегда совпадающих с их основными задачами. К чему это приведет, узнаете из сериала «Воспитанные волками», на Wink доступного к просмотру в хорошем качестве онлайн.

Сериал Воспитанные волками 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Воспитанные волками»