Воспитанные волками (сериал, 2022) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
- 18+48 мин
Воспитанные волками
Сезон 2 Серия 1
- 18+44 мин
Воспитанные волками
Сезон 2 Серия 2
- 18+52 мин
Воспитанные волками
Сезон 2 Серия 3
- 18+42 мин
Воспитанные волками
Сезон 2 Серия 4
- 18+55 мин
Воспитанные волками
Сезон 2 Серия 5
- 18+53 мин
Воспитанные волками
Сезон 2 Серия 6
- 18+46 мин
Воспитанные волками
Сезон 2 Серия 7
- 18+45 мин
Воспитанные волками
Сезон 2 Серия 8
О сериале
Мать и Отец наконец-то получают возможность работать плечом к плечу с атеистами, но вскоре становится понятно, что у их философии тоже есть недостатки. Противоречия этого мировоззрения исследует 2 сезон сериала «Воспитанные волками», смотреть который можно онлайн в видеосервисе Wink. Мать и Отец выживают в самоубийственной миссии к центру Kepler-22b, оказываясь в вожделенной тропической зоне. Теперь они сотрудничают с атеистическим обществом, которое во всех решениях полагается на искусственный интеллект, работающий по особому алгоритму. Тем временем у андроидов проявляется все больше самосознания и собственных желаний, не всегда совпадающих с их основными задачами. К чему это приведет, узнаете из сериала «Воспитанные волками», на Wink доступного к просмотру в хорошем качестве онлайн.
Сериал Воспитанные волками 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
- АГРежиссёр
Алекс
Габасси
- ЛСРежиссёр
Люк
Скотт
- Режиссёр
Сергио
Мимица-Геззан
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- АКАктриса
Аманда
Коллин
- Актёр
Трэвис
Фиммел
- АСАктёр
Абубакар
Салим
- ВМАктёр
Винта
МакГрат
- НААктриса
Нив
Алгар
- ФДАктёр
Феликс
Джемисон
- ИХАктёр
Итан
Хаззард
- МВАктёр
Матиас
Варела
- ДЛАктриса
Джордан
Лоугрэн
- АШАктриса
Аасия
Ша
- АГСценарист
Аарон
Гузиковский
- СДСценарист
Синед
Дэйли
- ЧИПродюсер
Черил
Иток
- ТМХудожник
Том
МакКаллаг
- КСХудожник
Крис
Сигерс
- ДМХудожник
Джонатан
МакКинстри
- ДБМонтажёр
Дженнифер
Барбо
- МРМонтажёр
Майкл
Руссо
- СФМонтажёр
Стивен
Филипсон
- РЭОператор
Росс
Эмери
- КБОператор
Коля
Брандт
- ЭМОператор
Эрик
Мессершмидт
- МСКомпозитор
Марк
Стрейтенфелд
- БФКомпозитор
Бен
Фрост