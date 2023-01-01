Биография

Джон Майкл Хиггинс — американский актер. Родился в феврале 1963 в Бостоне, штат Массачусетс, играл на Бродвее и в телешоу, снимался в культовых американских фильмах. Все его роли пронизаны воплощением американской мечты и успешности. Фильмы Джона Майкла Хиггинса — типичный образец американского кино на протяжении более полувека. Кинокарьера актера весьма обширна. Свою первую роль он сыграл в знаменитом сериале «Полиция Майами» 1984 года. Затем последовало несколько ролей в телесериалах и шоу, а также роль второго плана в «Поцелуе вампира». Российским зрителям он известен по фильму «Дорогая, я уменьшил наших детей» и «Чудеса науки». Роли Джона Майкла Хиггинса всегда отмечены респектабельностью и живым юмором одновременно, комедия положений — одно из его амплуа, принесшее известность во всем мире. Все его первые фильмы несут в себе позитив и энергию — «Элли Макбил», «Плутовство», «Двухсотлетний человек», но постепенно амплуа актера смещается в драматические и даже героические роли. Сериалы о полиции занимают немало места в его творчестве. Всего актер снимался в 136 лентах. По признанию многих, лучший его фильм — романтическая комедия «Голая правда».