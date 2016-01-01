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Развод (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.52016, Divorce
Драмы, Комедии18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Фрэнсис переживает долгий, трудный развод, который заставляет ее по-новому взглянуть на годы совместно прожитой жизни. Оказывается, начать все с чистого листа не так-то просто.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Развод»

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