Почти знамениты (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.82019, Military Wives
Драма, Мюзикл107 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Что объединяет светскую даму, неуправляемую продавщицу и новобрачную? Они умеют петь! Всего лишь нужно немного удачи и команда отчаянных женщин придумает хитроумный план, чтобы стать ближе к своей мечте.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Мюзикл, Драма
КачествоSD
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ПКРежиссёр
Питер
Каттанео
- Актриса
Кристин
Скотт Томас
- Актриса
Шэрон
Хорган
- ЭЛАктриса
Эмма
Лаундес
- ГФАктриса
Гэби
Френч
- ЛРАктриса
Лара
Росси
- ЭДАктриса
Эми
Джеймс-Келли
- ИААктриса
Индия
Амартейфио
- ГУАктёр
Грег
Уайз
- Актёр
Джейсон
Флеминг
- ЛЧАктриса
Лаура
Чекли
- РАПродюсер
Рори
Аиткен
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ТШАктриса дубляжа
Татьяна
Шарко
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ДТХудожница
Джилл
Тейлор
- ЛУМонтажёр
Лесли
Уолкер
- ХТОператор
Хьюберт
Тачкановски
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф