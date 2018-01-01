Wink
Почти знамениты
Актёры и съёмочная группа фильма «Почти знамениты»

Актёры и съёмочная группа фильма «Почти знамениты»

Режиссёры

Питер Каттанео

Peter Cattaneo
Режиссёр

Актёры

Кристин Скотт Томас

Kristin Scott Thomas
АктрисаKate
Шэрон Хорган

Sharon Horgan
АктрисаLisa
Эмма Лаундес

Emma Lowndes
АктрисаAnnie
Гэби Френч

Gaby French
АктрисаJess
Лара Росси

Lara Rossi
АктрисаRuby
Эми Джеймс-Келли

Amy James-Kelly
АктрисаSarah
Индия Амартейфио

India Amarteifio
АктрисаFrankie (в титрах: India Amarteifio)
Грег Уайз

Greg Wise
АктёрRichard
Джейсон Флеминг

Jason Flemyng
АктёрCrooks
Лаура Чекли

Laura Checkley
АктрисаMaz

Продюсеры

Рори Аиткен

Rory Aitken
Продюсер

Актёры дубляжа

Любовь Германова

Актриса дубляжа
Юлия Яблонская

Актриса дубляжа
Варвара Чабан

Актёр дубляжа
Татьяна Шарко

Актриса дубляжа
Екатерина Кабашова

Актриса дубляжа

Художники

Джилл Тейлор

Jill Taylor
Художница

Монтажёры

Лесли Уолкер

Lesley Walker
Монтажёр

Операторы

Хьюберт Тачкановски

Hubert Taczanowski
Оператор

Композиторы

Лорн Бэлф

Lorne Balfe
Композитор