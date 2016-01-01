Афера по-английски (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.42016, Trespass Against Us
Драмы, Криминал95 мин18+
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Сюжет
Чэд — великолепный гонщик. Он работает на своего отца, криминального авторитета, и виртуозно уходит от любой погони. Все было хорошо, пока Чэд не решил завязать. Отец заставил пойти на последнее дело. Вот только роскошный особняк, в который вломились грабители, принадлежал самому могущественному человеку в Англии. А он не прощает ошибок.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыКриминал, Драмы
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.8 IMDb