Биография

Рори Киннер — актер британского театра и кино. Профессиональные достижения артиста в театральной сфере отмечены престижной британской премией Лоренса Оливье. Рори Киннер исполняет роли на сцене, снимается в фильмах и сериалах, успешно работает на телевидении. Артист был рожден в столице Великобритании в 1978 году. Родители Киннера — известные английские актеры Рой Киннер и Кармен Крайан. После окончания частной школы Киннер поступил в Оксфордский колледж, а затем начал обучаться актерскому мастерству в столичной академии искусств. В возрасте 23 лет актер был приглашен для съемок в фильме «Судья Джод Дид». В числе работ Рори Киннера фильмы, популярные во всем мире, например, «Мэнсфилд-парк», «Квант милосердия», «Воскрешая мертвых», «007: Координаты \"Скайфолл\"». Артист участвовал более чем в 40 проектах. В фильмографии Рори Киннера роли в культовых сериалах «Черное зеркало» и «Пустая корона». Актер принимает участие в постановках Королевского Лондонского театра, где исполняет главные роли в пьесах по Шекспиру. В 2014 году артист был награжден премией Лоренса Оливье в категории «Лучший актер»."