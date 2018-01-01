Wink
Фильмы
Грязные игры
Актёры и съёмочная группа фильма «Грязные игры»

Актёры и съёмочная группа фильма «Грязные игры»

Режиссёры

Роберт Редфорд

Роберт Редфорд

Robert Redford
Режиссёр

Актёры

Роберт Редфорд

Роберт Редфорд

Robert Redford
АктёрJim Grant / Nick Sloan
Шайа ЛаБаф

Шайа ЛаБаф

Shia LaBeouf
АктёрBen Shepard
Джули Кристи

Джули Кристи

Julie Christie
АктрисаMimi Lurie
Терренс Ховард

Терренс Ховард

Terrence Howard
АктёрFBI Agent Cornelius
Брендан Глисон

Брендан Глисон

Brendan Gleeson
АктёрHenry Osborne
Брит Марлинг

Брит Марлинг

Brit Marling
АктрисаRebecca Osborne
Джеки Иванко

Джеки Иванко

Jackie Evancho
АктрисаIsabel Grant (в титрах: Jacqueline Evancho)
Стэнли Туччи

Стэнли Туччи

Stanley Tucci
АктёрRay Fuller
Анна Кендрик

Анна Кендрик

Anna Kendrick
АктрисаDiana
Ник Нолти

Ник Нолти

Nick Nolte
АктёрDonal Fitzgerald

Сценаристы

Лем Доббс

Лем Доббс

Lem Dobbs
Сценарист

Продюсеры

Николя Картье

Николя Картье

Nicolas Chartier
Продюсер
Билл Холдермэн

Билл Холдермэн

Bill Holderman
Продюсер
Роберт Редфорд

Роберт Редфорд

Robert Redford
Продюсер
Крэйг Дж. Флорес

Крэйг Дж. Флорес

Craig J. Flores
Продюсер

Художники

Карен Л. Мэтьюз

Карен Л. Мэтьюз

Karen L. Matthews
Художница

Композиторы

Клифф Мартинес

Клифф Мартинес

Cliff Martinez
Композитор