Биография

Анна Кендрик – американская певица и актриса. Обладательница премии «Оскар» в 2010 году. Актриса Анна Кендрик родилась в 1985 году в США. Росла девочка в семье бухгалтера и учителя истории. Помимо нее в семье есть старший брат. Анна закончила среднюю школу Диринга, а позже решила связать свою жизнь с карьерой актрисы. Для того, чтобы достичь таких успехов, девушке пришлось многое преодолеть. Настойчивость не была проявлена зря, и уже через некоторое время ее ждал оглушительный успех. Что касается личной жизни, то Анна еще не была замужем, а только пытается построить серьезные, крепкие отношения. Карьера началась еще в далеком 1998 году, когда девочку впервые взяли на роль в мюзикл «Высшее общество». За нее ей была вручена премия. В 2003 году она дебютировала в фильме «Лагерь». Затем следующий фильм «Гранит науки» принес ей колоссальный успех. Критики оценили ее игру достойно, хотя сам фильм многим не понравился. Помимо кинолент, она стала играть в театре, и роли Анне Кендрик доставались самые лучшие. Также она снималась в музыкальных видео, поэтому знаменитость можно очень часто видеть на телеэкране. На сегодняшний день актриса в полном рассвете сил и не собирается заканчивать свою карьеру. Ее ждет еще много интересных ролей.