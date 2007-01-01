Гранит науки
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Гранит науки

Гранит науки (фильм, 2007) смотреть онлайн

7.42007, Rocket Science
Драма, Комедия97 мин18+
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О фильме

Хэл Хефнер – обычный заикающийся подросток. Однажды, когда Хэл едет домой, он знакомится с Джинни, симпатичной предводительницей дискуссионного клуба. Она просит Хэла заменить еe отсутствующего партнера Бена, и Хэл соглашается. В процессе практики Хэл влюбляется в Джинни… Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb