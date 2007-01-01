Гранит науки (фильм, 2007) смотреть онлайн

Хэл Хефнер – обычный заикающийся подросток. Однажды, когда Хэл едет домой, он знакомится с Джинни, симпатичной предводительницей дискуссионного клуба. Она просит Хэла заменить еe отсутствующего партнера Бена, и Хэл соглашается. В процессе практики Хэл влюбляется в Джинни… Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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