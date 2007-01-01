Гранит науки (фильм, 2007) смотреть онлайн
7.42007, Rocket Science
Драма, Комедия97 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Хэл Хефнер – обычный заикающийся подросток. Однажды, когда Хэл едет домой, он знакомится с Джинни, симпатичной предводительницей дискуссионного клуба. Она просит Хэла заменить еe отсутствующего партнера Бена, и Хэл соглашается. В процессе практики Хэл влюбляется в Джинни… Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДБРежиссёр
Джеффри
Блитц
- НДАктёр
Николас
Д’Агосто
- Актриса
Анна
Кендрик
- Актёр
Уткарш
Амбудкар
- КХАктриса
Кендес
Хаммер
- ММАктриса
Марго
Мартиндейл
- РТАктёр
Рис
Томпсон
- Актёр
Винсент
Пьяцца
- ДОАктёр
Денис
О’Хэр
- ЛБАктриса
Лисбет
Бартлетт
- АЮАктёр
Аарон
Ю
- ДБСценарист
Джеффри
Блитц
- ЭБПродюсер
Эффи
Браун
- НКПродюсер
Николь
Коломби
- ЯГМонтажёр
Яна
Горская
- Оператор
Джо
Уиллемс
- ЭБКомпозитор
Эф
Барзелай