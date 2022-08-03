Триумф (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Старшеклассник Майк хочет попасть в школьную команду по борьбе, несмотря на свой церебральный паралич. Этому мешают не только его ровесники, не упускающие шанса над ним поиздеваться, но и отец, который старается отговорить сына от спортивных увлечений. Поддержать парня берется суровый тренер Каттинг — с каждой тренировкой Майк не только становится лучше как спортсмен, но и получает бесценные жизненные уроки.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоFull HD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
- БЛРежиссёр
Бретт
Леонард
- АМАктёр
АрДжей
Митти
- Актёр
Терренс
Ховард
- КХАктёр
Колтон
Хэйнс
- Актёр
Джонатон
Шек
- ДНАктёр
Джон
Ньюберг
- Актриса
Грэйс
Виктория Кокс
- КМАктёр
Куинн
Макферсон
- РФАктёр
Ригас
Фленори
- КХАктриса
Кортни
Хансен
- ЛКАктриса
Лашанн
Каррьер
- МДСценарист
Майкл
Д. Коффи
- МДПродюсер
Майкл
Д. Коффи
- МКПродюсер
Майкл
Клофайн
- Продюсер
Терренс
Ховард
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- АМАктёр дубляжа
Антон
Морозов
- НМАктёр дубляжа
Никита
Моисеев
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- КБКомпозитор
Казимир
Бойл