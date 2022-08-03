Триумф (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Старшеклассник Майк хочет попасть в школьную команду по борьбе, несмотря на свой церебральный паралич. Этому мешают не только его ровесники, не упускающие шанса над ним поиздеваться, но и отец, который старается отговорить сына от спортивных увлечений. Поддержать парня берется суровый тренер Каттинг — с каждой тренировкой Майк не только становится лучше как спортсмен, но и получает бесценные жизненные уроки.

