Триумф
Wink
Фильмы
Триумф
8.92021, Triumph
Спортивный, Драма96 мин12+

Триумф (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Старшеклассник Майк хочет попасть в школьную команду по борьбе, несмотря на свой церебральный паралич. Этому мешают не только его ровесники, не упускающие шанса над ним поиздеваться, но и отец, который старается отговорить сына от спортивных увлечений. Поддержать парня берется суровый тренер Каттинг — с каждой тренировкой Майк не только становится лучше как спортсмен, но и получает бесценные жизненные уроки.

Страна
США
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Триумф»