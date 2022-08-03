Все ради нее! (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Все ради нее!
Все ради нее!

Все ради нее! (фильм, 2008)

8.62008, Pour elle
Триллер, Драма92 мин18+

О фильме

Тихое семейное счасть Лизы и Жюльена было нарушено, когда Лизу обвинили в убийстве. Все улики свидетельствуют против нее. И теперь Жюльен готов на все, чтобы спасти жену, даже если ему придется преступить закон.

Страна
Франция, Испания
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb