22 пули: Бессмертный (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Французский боевик от продюсера Люка Бессона о жестокой мести чудом выжившего криминального авторитета. В главной роли — Жан Рено.
«Крестный отец» Марселя Шарли Маттеи принимает решение отойти от дел и вести спокойную размеренную жизнь со своей семьей. Однако другие мафиози не могут просто так оставить опасного конкурента в покое и решают убить мужчину на парковке. Благодаря невероятной удаче, Шарли выживает, хотя врачи извлекают из его тела двадцать две пули. Этот инцидент заставляет бывшего гангстера пересмотреть свое решение и вновь вернуться к преступному прошлому, чтобы отомстить бандитам еще более жестоким способом.
Сможет ли Шарли Маттеи осуществить свой план мести и наказать обидчиков, узнаете в напряженном боевике «22 пули: Бессмертный». Фильм 2010 смотреть в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- РБРежиссёр
Ришар
Берри
- Актёр
Жан
Рено
- Актёр
Кад
Мерад
- Актёр
Жан-Пьер
Дарруссен
- Актриса
Марина
Фоис
- ДСАктёр
Джои
Старр
- РБАктёр
Ришар
Берри
- ВВАктёр
Венантино
Венантини
- КЖАктриса
Клоди
Жансак
- ЖБАктриса
Жозефин
Берри
- МБАктёр
Макс
Бесетт де Малглейв
- ЭАСценарист
Эрик
Ассус
- ФГСценарист
Франц-Оливье
Гибер
- РБСценарист
Ришар
Берри
- МДСценарист
Матьё
Делапорт
- ПЛПродюсер
Пьер-Анж
Ле Пожам
- Продюсер
Люк
Бессон
- ДХПродюсер
Дидье
Хорау
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Мостренко
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- МЖАктёр дубляжа
Михаил
Жонин
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Пашнин
- КСХудожница
Карин
Сарфати
- КВХудожница
Катрин
Вернер Шмит
- КДМонтажёр
Камиль
Деламарр
- ТХОператор
Томас
Хардмейер
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт