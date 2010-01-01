22 пули: Бессмертный
Wink
Фильмы
22 пули: Бессмертный

22 пули: Бессмертный (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

9.02010, L'immortel
Боевики, Драмы112 мин18+

Сюжет

Французский боевик от продюсера Люка Бессона о жестокой мести чудом выжившего криминального авторитета. В главной роли — Жан Рено.

«Крестный отец» Марселя Шарли Маттеи принимает решение отойти от дел и вести спокойную размеренную жизнь со своей семьей. Однако другие мафиози не могут просто так оставить опасного конкурента в покое и решают убить мужчину на парковке. Благодаря невероятной удаче, Шарли выживает, хотя врачи извлекают из его тела двадцать две пули. Этот инцидент заставляет бывшего гангстера пересмотреть свое решение и вновь вернуться к преступному прошлому, чтобы отомстить бандитам еще более жестоким способом.

Сможет ли Шарли Маттеи осуществить свой план мести и наказать обидчиков, узнаете в напряженном боевике «22 пули: Бессмертный». Фильм 2010 смотреть в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

22 пули: Бессмертный смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «22 пули: Бессмертный»

Всё