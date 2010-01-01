22 пули: Бессмертный (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Французский боевик от продюсера Люка Бессона о жестокой мести чудом выжившего криминального авторитета. В главной роли — Жан Рено.



«Крестный отец» Марселя Шарли Маттеи принимает решение отойти от дел и вести спокойную размеренную жизнь со своей семьей. Однако другие мафиози не могут просто так оставить опасного конкурента в покое и решают убить мужчину на парковке. Благодаря невероятной удаче, Шарли выживает, хотя врачи извлекают из его тела двадцать две пули. Этот инцидент заставляет бывшего гангстера пересмотреть свое решение и вновь вернуться к преступному прошлому, чтобы отомстить бандитам еще более жестоким способом.



Сможет ли Шарли Маттеи осуществить свой план мести и наказать обидчиков, узнаете в напряженном боевике «22 пули: Бессмертный». Фильм 2010 смотреть в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!



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