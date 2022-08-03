Мой друг дед мороз
Мой друг дед мороз (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.72014, Le père Noël
Комедия, Кино для детей77 мин12+

В канун Рождества домушник в костюме Деда Мороза забирается в квартиру, где встречает мальчика Антуана, который принимает вора за Санту. Тот быстро понимает, что компактный подельник-форточник ему не повредит, и убеждает Антуана отправиться вместе с ним «доставлять подарки» по домам Парижа.

Франция, Бельгия
Комедия, Кино для детей
SD
77 мин / 01:17

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb