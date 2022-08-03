Мой друг дед мороз (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.72014, Le père Noël
Комедия, Кино для детей77 мин12+
О фильме
В канун Рождества домушник в костюме Деда Мороза забирается в квартиру, где встречает мальчика Антуана, который принимает вора за Санту. Тот быстро понимает, что компактный подельник-форточник ему не повредит, и убеждает Антуана отправиться вместе с ним «доставлять подарки» по домам Парижа.
СтранаФранция, Бельгия
ЖанрКомедия, Кино для детей
КачествоSD
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Актёр
Тахар
Рахим
- ВКАктёр
Виктор
Кабаль
- АЭАктриса
Аннелиз
Эсме
- МААктёр
Микаэль
Абитбуль
- ФРАктёр
Филипп
Реббо
- АГАктриса
Амели
Гленн
- ЖФАктёр
Жан
Франсуа Кэйри
- ДГАктёр
Джибрил
Гуйе
- НААктёр
Науфель
Алиджу
- СДАктёр
Сатья
Дюсаги
- ЙКСценарист
Йохан
Кромб
- ДБПродюсер
Доминик
Бутонна
- НДПродюсер
Николя
Дюваль-Адассовски
- ВМХудожница
Вирджиния
Монтель
- ЭдМонтажёр
Эрве
де Люз
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт