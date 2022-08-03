Мой друг дед мороз (фильм, 2014) смотреть онлайн

В канун Рождества домушник в костюме Деда Мороза забирается в квартиру, где встречает мальчика Антуана, который принимает вора за Санту. Тот быстро понимает, что компактный подельник-форточник ему не повредит, и убеждает Антуана отправиться вместе с ним «доставлять подарки» по домам Парижа.

