Актёры и съёмочная группа фильма «Мой друг дед мороз»

Актёры
АктёрLe Père Noël
Тахар РахимTahar Rahim
АктёрVictor
Виктор КабальVictor Cabal
АктрисаLa mère
Аннелиз ЭсмеAnnelise Hesme
АктёрLe Père Fouettard
Микаэль АбитбульMichaël Abiteboul
АктёрCamille
Филипп РеббоPhilippe Rebbot
АктрисаMarie
Амели ГленнAmélie Glenn
АктёрPolicier métro
Жан Франсуа КэйриJean-François Cayrey
АктёрPolicier métro
Джибрил ГуйеDjibril Gueye
АктёрSbire Père Noël
Науфель АлиджуNaoufel Aliju
АктёрSbire Père Noël